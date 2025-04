Нови подробности за ужаса в Манхайм. Още жертви /СНИМКИ/

Двама души са загинали, а 25 са ранени, 15 от които тежко, при ужаса в германския град Манхайм, съобщава Билд. Полицията призова гражданите да избягват центъра на града заради мащабна полицейска операция.

Както "Стандарт" съобщи, черен джип се вряза в група хора. По данни на униформените, инцидентът е станал около 12 часа на обяд на централния площад.

Човек, покрит с брезент, лежи близо до трамвайна спирка.

В центъра на германския град се провежда мащабна полицейска операция. Шофьорът е задържан, но засега мотивите му не са известни.

Разследването тече с пълна сила, уточни говорител на полицията. Властите призоваха гражданите да избягват центъра. Всички пътни артерии, водещи извън града, са блокирани от полиция, а над Манхайм кръжат хеликоптери.

На място ще бъде осигурена психологическа подкрепа за непосредствено засегнатите лица, съобщи говорител на полицията в Манхайм. Освен това се създава телефонна линия за информация и пункт за събиране на свидетелски показания.

Манхайм се намира в северната част на Баден-Вюртемберг, на границата с Хесен и Рейнланд-Пфалц. Градът е вторият по големина в Баден-Вюртемберг с около 320 000 жители.

От Генералното ни консулство в Мюнхен обясниха, че при тях не са постъпвали данни за пострадали българи в Манхайм. При необходимост от съдействие нашите сънародници могат да се свържат с консулството на спешния телефон: 0049 172 888 10 56.

A car plowed into a crowd in downtown Mannheim, reportedly causing multiple injuries and at least one death. A black SUV sped from Paradeplatz toward Wasserturm. Heavy police and emergency crews are on the scene. Bridges to Ludwigshafen have been sealed off by armed police. pic.twitter.com/Qwm2k7ly7Z