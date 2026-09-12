Всичко за Мандела

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Мандела става все по-силен

Мандела става все по-силен

Претория. Здравословното състояние на Нелсън Мандела непрекъснато се подобрява и той става все по-силен. Това заяви внукът му Мандла Мандела, който по...

22 юли | 19:29
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