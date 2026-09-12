Хиляди се молят за Мандела
В Чехия се скараха кой да ходи на погребението
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В Чехия се скараха кой да ходи на погребението
Билети за черни и бели в музея на Апартейда
Претория. Здравословното състояние на Нелсън Мандела непрекъснато се подобрява и той става все по-силен. Това заяви внукът му Мандла Мандела, който по...
Претория. Американският президент Барак Обама приветства моралната смелост на бившия държавен глава на Южна Африка Нелсън Мандела и подчерта, че тя е...
Кейптаун. Бившият южноафрикански президент и знаменит борец срещу апартейда Нелсън Мандела, хоспитализиран от 8 юни, е на командно дишане, съобщи него...