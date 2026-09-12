Елитен столичен квартал пропищя от банда непълнолетни
Почти ежедневно са там. Едно от последните им изпълнения е рисусване на графити по сграда
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Почти ежедневно са там. Едно от последните им изпълнения е рисусване на графити по сграда
Близо час отне потушаването на пожара
Ремонтът на булеварда вече има забавяне от 80 дни
Няма данни за други жертви или пострадали хора
Жителите на столичния квартал "Манастирски ливади-изток" ще блокират с жива верига бул. „Тодор Каблешков" тази неделя, 13 март от 10:00 на кръстовищет...
Моторист се натъкна тази вечер на труп в близост до столичните квартали "Манастирски ливади" и "Кръстова вода", информира Блиц. Малко по-късно на мяс...
Мъжът, който задигна два луксозни автомобила в столичния квартал "Манастирски ливади", се издирва както на територията на България, така и в Словения...
София. Пет канализационни колектора ще се строят в квартал "Манастирски ливади-изток". Налага се съоръженията да се изграждат поетапно не заради липса...
София. Труп на млада жена е открит преди обед в столицата, съобщиха от пресцентъра на МВР за бТВ. Тялото е намерено в кооперация на ул. Пирин в кв. М...
София. Варненският бизнесмен Борислав Манджуков беше убит в столичния квартал "Манастирски ливади" около 20 ч. в понеделник, съобщи TV7. Съседи в ко...