Британка в шок: Майка ми е Мама Шабаб
Британска гражданка призна шока си, когато разбрала, че майка й е влиятелна джихадистка, която помага на атентатори самоубийци. Екстремистката била из...
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Британска гражданка призна шока си, когато разбрала, че майка й е влиятелна джихадистка, която помага на атентатори самоубийци. Екстремистката била из...