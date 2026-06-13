Синовете живеят по-дълго с мама и тати
92% от младите хора с висше или полувисше образование владеят чужд език
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92% от младите хора с висше или полувисше образование владеят чужд език
Видео с куче, което казва "мама", за да си поиска храна, взриви интернет. Докато майка се опитва безрезултатно да научи 9-месечния си син сам да казва...
Решетки за палачите, мъчили го 10 дни, нокаутирали го с юмрук "Фейсбук" брани Невена, уговорката й била бащата на Александър да гледа детето Лъч све...
Отива в приемно семейство, българка в Рим иска да я осинови Малката Сияна от търговищкото село Кралево, която е била малтретирана системно и оцеля по...