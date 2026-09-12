Шок! Обвиниха полицай за сексуално заиграване с малолетна
Скандалното видео всъщност е изпратено до момче с фалшив профил на момиче
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Скандалното видео всъщност е изпратено до момче с фалшив профил на момиче
Задържаните са на възраст между 18 и 25 години.
На 24 май Полански беше в Катовице в Полша, където даде пресконференция за фестивала за филмова музика в Краков, на който имаше концерт с пиеси от нег...
Суперзвездата на "Реал" М Кристиано Роналдо се забърка в пореден сексскандал, след като беше обвинен, че е свалял непълнотелна. Португалският голаджия...
13-годишно малолетно момиче от ромски произход роди първото си бебе, след като 2 г. правила опити да забременее. Благоевградчанката, която е от ромска...
Нова присъда за мъж в Петрич, който живял с малолетна. Обвиняемият С. К. от ромската махала на южния град се призна за виновен. В периода от 1 декемвр...
Петрич. Съдът одобри споразумение между петричанин и прокуратурата и така обвиняемият отърва затвора. М.К. се призна за виновен, че в периода от 24 ма...
Изправят го на съд