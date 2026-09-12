Всичко за Малолетна

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Отново съдят Роман Полански

Отново съдят Роман Полански

На 24 май Полански беше в Катовице в Полша, където даде пресконференция за фестивала за филмова музика в Краков, на който имаше концерт с пиеси от нег...

02 юни | 5:25
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След 2 г. опити 13-годишна роди

След 2 г. опити 13-годишна роди

13-годишно малолетно момиче от ромски произход роди първото си бебе, след като 2 г. правила опити да забременее. Благоевградчанката, която е от ромска...

27 април | 17:25
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