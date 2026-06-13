Мъж застреля жена си с пушка, опита да убие и себе си
57-годишен мъж застреля съпругата си със законно притежаваната си пушка, след което е опитал да убие и себе си. Драмата се разиграла в пловдивското се...
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57-годишен мъж застреля съпругата си със законно притежаваната си пушка, след което е опитал да убие и себе си. Драмата се разиграла в пловдивското се...