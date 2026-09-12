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Wizz Air с нова линия до Швеция

Wizz Air с нова линия до Швеция

София. Wizz Air открива нова линия от Летище София до южния шведски град Малмьо. Това съобщи търговският директор на нискотарифната авиокомпания Гергю...

04 септември | 13:38
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