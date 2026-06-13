А1 демонстрира иновативния Huawei Mate 30 Prо в Mall of Sofia
Новият модел на Huawei, който включва смели решения в дизайна на дисплея, камерата и начина на работа на процесора, се предлага в комплект с Huawei Fr...
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Новият модел на Huawei, който включва смели решения в дизайна на дисплея, камерата и начина на работа на процесора, се предлага в комплект с Huawei Fr...