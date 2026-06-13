Бизнесът пита: Ще се даде ли шанс на малките фирми?
Предприемачи искат ясни правила за използваните материали Националната кампания за саниране на панелните блокове набира скорост, но бизнесът и хората...
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Предприемачи искат ясни правила за използваните материали Националната кампания за саниране на панелните блокове набира скорост, но бизнесът и хората...