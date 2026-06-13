63% от българите оценяват малките радости в живота
Ясното осъзнаване на важността на семейството, малките щастливи моменти и позитивната нагласа към ежедневието е най-важният урок от кризата
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Ясното осъзнаване на важността на семейството, малките щастливи моменти и позитивната нагласа към ежедневието е най-важният урок от кризата
"Бъзз и глухарчетата" е видеото, което ще ви разсмее и същевременно ще ви накара да се замислите колко малко му трябва на човек, за да се усмихне. Кли...