Малки футболисти от Благоевград на турнир в Румъния
В турнира участват футболисти от редица европейски клубове, набор 2008 и 2010 година
Следете всички новини, анализи и коментари за Малки Футболисти. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
В турнира участват футболисти от редица европейски клубове, набор 2008 и 2010 година
Детски футболен турнир в памет на убития преди четири години благоевградски бизнесмен Йордан Динов се проведе в събота и неделя в Благоевград. Спортна...
Благоевград. Детски смях и танци завладяха площад „Независимост" пред Регионален исторически музей – Благоевград в четвъртък вечер. Повод за доброто н...