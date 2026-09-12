"Малката булка" към годеника си: Ти ме разсипа!
Запис с гласа на актрисата Пратиша Банерджи, която стана известна с ролята на Ананди от "Малката булка", бе изслушан от върховния съд в Бомбай. 24-год...
Следете всички новини, анализи и коментари за Малката Булка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Запис с гласа на актрисата Пратиша Банерджи, която стана известна с ролята на Ананди от "Малката булка", бе изслушан от върховния съд в Бомбай. 24-год...
Приятелите и адвокатът на Пратиша Банерджи, по-позната у нас с главната роля в сериала "Малката булка", отрекоха възможността тя да се е самоубила. На...
Боливуд прави втори сезон на един от най-гледаните в България индийски сериали- "Малката булка". Действието в него ще ни пренесе 15 години назад, кога...
Съдът в Мубай отхвърли искането на Рахул Синх, гаджето на самоубилата се Пратиша Банерджи, за освобождаване под гаранция. Това съобщава Indianexpress...
Индийски актьори обвиняват годеника на Пратиша Банерджи за смъртта й Викаш Гупта, едно от големите имена в кино и тв индустрията на Боливуд и близък...
Боливуд скърби за загубата на младата актриса Пратиша Банерджи. Много от нейните колеги, част от които присъстваха на кремацията й, отправиха послания...
Пратиша Банерджи, която се самоуби след любовна мъка, бе кремирана в булчински одежди. Това съобщават индийските медии, следящи трагичния инцидент с к...
Драма в Боливуд 24-годишната Пратиша Банерджи сложи край на живота си от любовна мъка Истинска драма с фатален край разтресе Боливуд. 24-годишната П...
Една от звездите на популярния в България сериал "Малката булка" е намерена мъртва. 24-годишната Пратиша Банерджи е сложила край на живота си в Мубай....
"Шивай" се снима в Двореца на културата Баби от Перник тръпнат в очакване на звездите от популярния индийски сериал "Малката булка". Боливудските кин...