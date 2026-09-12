Страшен капан дебне на "Хемус". Експерт разкри точките на смъртта
46 са най-опасните отсечки у нас
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46 са най-опасните отсечки у нас
Ще се третират като велосипеди, максималната им скорост – до 25 км/ч
Инспекциите са част от набелязаните мерки между Държавна агенция "Безопасност на движението" и Пътна полиция
Близо 2,5 млн. са активните шофьори в България
София. Ръководителят на Оперативна програма „Околна среда" Малина Крумова е подала оставката си пред Министерството на околната среда и водите (МОСВ),...