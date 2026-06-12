Нов съветник се закле в Банско
По време на своето второ заседание на общинския съвет в Банско клетва положи само един от двамата нови местни парламентаристи. Общински съветник от кв...
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По време на своето второ заседание на общинския съвет в Банско клетва положи само един от двамата нови местни парламентаристи. Общински съветник от кв...
Инвестициите ще останат за нашите деца, така те ще може да работят тук, а не да емигрират Липсата на втори кабинков лифт е най-големия ни проблем, ка...