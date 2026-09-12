Максим Стависки на линия! Мощна атака срещу Путин
Работата на спортистите не е в политиката
Следете всички новини, анализи и коментари за Максим Стависки. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Работата на спортистите не е в политиката
Оксана Домнина и Иван Скобрев спечелиха руското тв шоу "Ледников период". Още от началото на предаването тази двойка се очерта като фаворит, като, раз...
Световната шампионка търси зала край морето Родните фенове на фигурното пързаляне може да станат свидетели на уникален спектакъл на лед у нас с участ...
Те изразиха подкрепата си към българските представители в Сочи
Вълшебното им изпълнение изправи публиката на крака
Две двойки от световния елит на фигурното пързаляне са заявили желание за участие на Купа "Денкова-Стависки", която ще се проведе от 28 ноември до 1 д...
Максим Стависки не се е обаждал от 5 г.