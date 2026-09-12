Световни звезди имат любимо място в България, кончета им правят компания
Преди няколко седмици друга световна звезда посети ранчото - а именно NANA
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Преди няколко седмици друга световна звезда посети ранчото - а именно NANA
Създателят на Facebook Марк Зукърбърг показа много по-интимни снимки на малката Макс. В социалната мрежа той написа: "Изпълнен с радост с малката Макс...
Първото споразумение за споделяне на мрежи на българския телеком пазар е факт, след като Мтел и Макс сключиха договор за национален роуминг. Главните...