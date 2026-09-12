Майсторка извая къщата за тайните събрания на Левски
Модел на прочутата Бобевска къща, емблематична за старата възрожденска архитектура в Тетевен, прибави в експозицията си варненската майсторка Мария Же...
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Модел на прочутата Бобевска къща, емблематична за старата възрожденска архитектура в Тетевен, прибави в експозицията си варненската майсторка Мария Же...
Варна. Архитектурни модели на най-известните възрожденски къщи в Балкана и Родопите твори майсторка от Варна. 12 умалени копия показа Мария Желева в...
София. Изложбата под наслов „Културното наследство на България – минало, настояще, бъдеще" представя уникални макети на български паметници на култура...