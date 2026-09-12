Революция в армията. Изхвърлят пистолетите "Макаров"
Българската армия ще се сдобие и с нови мултикалибрени снайперски пушки, картечници и други оръжия
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Българската армия ще се сдобие и с нови мултикалибрени снайперски пушки, картечници и други оръжия
Макаров каза кога идват Путин и Лавров
Великобритания и Канада също подкрепиха усилията на България за пресичане на „чуждите зловредни действия”
Българските власти разпространиха информация преди да ни уведомят, обяви посолството на Москва
Споделяме една азбука – кирилицата, която вие сте ни донесли в Русия, заяви Анатолий Макаров
По всяка вероятност трима души са участвали в убийството на Веселин Стоименов- Веско Дебелия късно снощи, съобщи Нова ТВ. 53-годишният мъж, свързан с...
82-годишен мъж от Нова Загора респектира своя съсед, стреляйки с боен пистолет във въздуха. Старецът е арестуван за 24 часа, съобщиха от полицията. С...
Казанлък. Гражданин на Казнлък е решил да се отърве от бойния си пистолет "Макаров", продавайки го с обява залепена именно на стълб, редом с некролози...