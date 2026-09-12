50 двойки се венчават по майските празници в Пловдив
Пловдив. 50 двойки ще се венчаят през предстоящите почивните дни в Пловдив. Това съобщиха служителите от ОП „Радостни обреди" - Пловдив пред "Фокус"....
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Пловдив. 50 двойки ще се венчаят през предстоящите почивните дни в Пловдив. Това съобщиха служителите от ОП „Радостни обреди" - Пловдив пред "Фокус"....
София. „Холдинг БДЖ" ЕАД въвежда предварителна продажба на билети за майските празници. Това съобщиха от пресцентъра на БДЖ. Обичайният срок за предва...
Благоевград. Нова приятна и атрактивна изненада са приготвили от община Благоевград в днешния ден. Едни от най-добрите майстори на зумбата в света - п...
Лили Иванова ще пее за благоевградчани