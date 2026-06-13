"Маймунджулъци" за 50 милиона евро
Смях, приключения и неочаквани обрати ви предстоят с "Маймунджулъци". Анимацията разказва за Едуард, по-големият син на краля на симияните, праисторич...
Следете всички новини, анализи и коментари за "маймунджулъци". Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Смях, приключения и неочаквани обрати ви предстоят с "Маймунджулъци". Анимацията разказва за Едуард, по-големият син на краля на симияните, праисторич...