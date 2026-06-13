Закопчаха Маймуната за поръчков бой със СРС-та
Кръстьо Кръстев, известен в Хасково като Къньо Маймуната остава в ареста като поръчител на верския побой над Борислав Марков навръх Великден в местна...
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Кръстьо Кръстев, известен в Хасково като Къньо Маймуната остава в ареста като поръчител на верския побой над Борислав Марков навръх Великден в местна...