61-годишната Елизабет Хърли се омъжва, бащата на Майли Сайърс е щастливецът
Любовната им история започва на снимачната площадка на коледна комедия през 2022 г.
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Любовната им история започва на снимачната площадка на коледна комедия през 2022 г.
Холивуд. Скандалната Майли Сайърс получи неочаквана и „звездна" подкрепа от някогашната съпруга на Краля на рока Елвис Пресли - Присила. „Вярвам,...
Певицата пусна кърваво писмо към Майли Сайръс, милиони я цитираха в социалните мрежи