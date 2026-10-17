61-годишната Елизабет Хърли се омъжва, бащата на Майли Сайърс е щастливецът

Британската актриса и модел Елизабет Хърли е избрала 65-годишния кънтри музикант Били Рей Сайръс, известен на публиката не само с хита си "Achy Breaky Heart", но и като баща на поп звездата Майли Сайръс. Слухове за годеж се разпространиха, след като Хърли публикува селфи в социалните мрежи, носейки огромен диамантен пръстен на безименния си пръст. Източници, близки до двойката, по-късно потвърдиха пред Page Six, че предложението наистина се е състояло и че пръстенът не е реквизит от снимачна площадка. „Тя участва в The Burbs, така че е малко вероятно пръстенът да е реквизит“, заяви източникът, пише "Woman.ru". Това ще бъде четвъртият брак на Били Рей и вторият на Елизабет.

Музикантът също предизвика обществен интерес. В публикация, промотираща новия си сингъл, Сайръс остави многозначителен надпис с емоджи с пръстен.

„Това е най-плодородната и солидна земя, на която съм стъпвал от дълго време“, написа той. „Обичам да виждам как мечтите на хората се сбъдват. Нямам търпение за шоуто този уикенд с NASCAR във Финикс. Звучи сякаш там има писта.“

Синът на Хърли, Деймиън, също отговори на публикацията за пръстен с усмихнато лице. Изглежда, че си е намерил общия език с гаджето на майка си.

Хърли винаги е казвала, че за нея е важно семейството ѝ да се разбира. И предвид броя на снимките, които имат заедно в социалните мрежи, и факта, че тримата редовно се появяват заедно, може спокойно да се каже, че Деймиън и Били са развили добри отношения.

Любовната история на Елизабет и Сайръс започва на снимачната площадка на коледната комедия от 2022 г. „Коледа в рая“. Те споделят само няколко сцени, а Били Рей по-късно признава, че между тях веднага е прехвърчала искра и са се смяли много, въпреки че животът му не е бил точно най-щастливият по това време. По това време музикантът все още е бил женен за Тиш Сайръс, с която е бил женен от близо тридесет години. Хърли по-късно си спомня този период без никакви романтични нотки.

„Абсолютно нищо не се случи. Никога не бях сама с него. Дори не се държахме за ръце“, каза тя в подкаста SheerLuxe.

След снимките пътищата им се разделят за няколко години. Най-накрая се събират отново през 2024 г., когато Били Рей преминава през труден и оспорван развод с певицата Фейроз. Тогава Елизабет, след като научава за проблемите му, му изпраща съобщение за подкрепа. Според източници, тя му е дала да разбере, че може да разчита на нея. За музиканта, който, по собствено признание, е бил съсипан от събитията по онова време, тази неочаквана намеса е била важен момент.