Майкъл Бубле и Гари Барлоу с нов хит
"Elita" е първият сингъл от предстоящия солов албум на Гари "Music Played By Humans"
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"Elita" е първият сингъл от предстоящия солов албум на Гари "Music Played By Humans"
Певецът гастролира за първи път в страната
Майкъл Бубле в елегантен костюм и с роза в ръка преследва красива жена из улиците на Ню Йорк. Хубавицата тича между дами и господа, издокарани шикозно...
Звездата от "Пазители на Галактиката" Мелиa Крейлинг е рамо до рамо с Майкъл Бубле в новата реклама, която канадският Франк Синатра снима у нас. В Ки...
Ще се кисна в розово масло, пошегува се звездата в социалните мрежи Майкъл Бубле хвърли вчера в смут българските си фенове само с един пост в социалн...