Майката на Ани пръснала 8 000 евро
Докато издирвали Ани, нейната майка пръснала 8 000 евро по магазини. Това съобщават гръцки медии. Димитрина похарчила за екстеншън на коса 800 евро,...
Следете всички новини, анализи и коментари за Майката На Ани. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Докато издирвали Ани, нейната майка пръснала 8 000 евро по магазини. Това съобщават гръцки медии. Димитрина похарчила за екстеншън на коса 800 евро,...