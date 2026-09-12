Майка Тереза – Ангелът на бедните
Ако съдиш хората, няма да ти остане време да ги обичаш. Смисълът на живота е единствено в любовта. Доброто, което правиш, утре ще бъде забравено, въпр...
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Ако съдиш хората, няма да ти остане време да ги обичаш. Смисълът на живота е единствено в любовта. Доброто, което правиш, утре ще бъде забравено, въпр...
Папа Франциск в неделя обяви почитаната монахиня Майка Тереза за светица, по време на литургия за канонизация па площад „Св. Петър" във Ватикана. „В...
Папа Франциск подписа указа за канонизиране на носителката на Нобелова награда за мир и световна фигура на благотворителността Майка Тереза от Калкута...
"Бях отчаяна! Нямаше къде да живея с детето. Никой не ме подкрепя", разказа в ефира на Нова телевизия Лидия Делева – майката, изоставила 11-месечната...
Папа Франциск призна второ чудо, извършено от покойната Майка Тереза, с което тя все повече се доближава до обявяването й за светица, съобщи архиеписк...