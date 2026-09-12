Всичко за Майка Тереза

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Майка Тереза става светица

Майка Тереза става светица

Папа Франциск подписа указа за канонизиране на носителката на Нобелова награда за мир и световна фигура на благотворителността Майка Тереза от Калкута...

16 март | 7:48
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