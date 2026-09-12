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Майдана се пренесе в Перник

Майдана се пренесе в Перник

Избраха русите от миньорския град за френската комедия Майдана от Киев временно се мести в Перник. Девойка с вишневочервени коси влачи тежък куфар на...

17 юли | 20:30
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