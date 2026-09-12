Всички казват "НЕ" на Доналд Тръмп
Палестинците скъсват всички отношения с Израел и САЩ
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Палестинците скъсват всички отношения с Израел и САЩ
Премиерът Бойко Борисов проведе тази вечер срещи в Палестина с министър-председателя Рами Хамдала и с президента Махмуд Абас. Разговорите на премиера...
Израелският премиер Бенямин Нетаняху призова палестинския лидер Махмуд Абас да проведат разговори, за да тушират серията кървави атаки в страната в по...
Кайро. Президентът на Палестина Махмуд Абас разкритикува ислямисткото движение "Хамас" заради това, че застрашава създаденото неотдавна правителство н...