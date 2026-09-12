Всичко за Махмуд Абас

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Нетаняху иска среща с Абас

Нетаняху иска среща с Абас

Израелският премиер Бенямин Нетаняху призова палестинския лидер Махмуд Абас да проведат разговори, за да тушират серията кървави атаки в страната в по...

16 октомври | 8:31
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