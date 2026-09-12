Тракийски университет – Стара Загора разкрива нова магистратура
Тя е в съответствие с нарастващите изисквания за формиране на експертиза
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Тя е в съответствие с нарастващите изисквания за формиране на експертиза
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