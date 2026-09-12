Всичко за Магдалена Ташева

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И "Атака" плаши с вот

И "Атака" плаши с вот

Може да се поиска вот на недоверие на правителството заради бежанците, обяви пред Нова тв депутатката от "Атака" Магдалена Ташева. Според нея българск...

06 октомври | 21:05
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