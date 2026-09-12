Отиде си дългогодишен журналист, за кратко и депутат
Последната дейност на Магдалена Ташева бе на свободна практика със собствен Youtube канал
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Последната дейност на Магдалена Ташева бе на свободна практика със собствен Youtube канал
София. Днес в Народното събрание ще се гледа искането на ГЕРБ за оставка на заместник-председателя на парламента Мая Манолова. Опозицията поиска отстр...
София. Преминаващите границата не са бежанци нито по силата на международното право, нито по смисъла на националното законодателство. Това обяви пред...
Може да се поиска вот на недоверие на правителството заради бежанците, обяви пред Нова тв депутатката от "Атака" Магдалена Ташева. Според нея българск...