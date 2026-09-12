Събраха 1 900 лева от сандвичи за Маги
Продажба на сандвичи в подкрепа на болно момиче организираха в магазините на Kaufland в София. Сумата, която бе събрана е в размер на 1900 лева. Магда...
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Продажба на сандвичи в подкрепа на болно момиче организираха в магазините на Kaufland в София. Сумата, която бе събрана е в размер на 1900 лева. Магда...
Графа, D2, Обратен ефект, Crush и SEVI ще участват в благотворително парти за болно момиче. Родните звезди ще пеят в подкрепа на 28-годишната Магдален...
Музикантът Пейо Филипов, който стана известен от предаването "Имаш поща" ще пее за 29-годишната Магдалена Димитрова на 25 февруари от 23.00 часа в Пиа...
Създателят на легендарната група "Подуене блус бенд" Васко Кръпката се включва в благотворителна кауза. Той е готов да направи концерт, за да помогне...
София. Благотворителен търг във Фейсбук организират приятели на 28-годишната Магдалена Димитрова от София. Тя завършва Техническия университет и е на...