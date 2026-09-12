Всичко за Магдалена Димитрова

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Графа и D2 спасяват Маги

Графа и D2 спасяват Маги

Графа, D2, Обратен ефект, Crush и SEVI ще участват в благотворително парти за болно момиче. Родните звезди ще пеят в подкрепа на 28-годишната Магдален...

18 април | 12:55
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Васко Кръпката пее за Маги

Васко Кръпката пее за Маги

Създателят на легендарната група "Подуене блус бенд" Васко Кръпката се включва в благотворителна кауза. Той е готов да направи концерт, за да помогне...

30 август | 17:11
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