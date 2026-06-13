Магазинерка шамароса маскиран бандит и той избяга
Пишман бандит избяга след като получи шамар от магазинерка. Екшънът се разигра в ранните зори на 9 март в котленското село Малко село. Маскираният е...
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Пишман бандит избяга след като получи шамар от магазинерка. Екшънът се разигра в ранните зори на 9 март в котленското село Малко село. Маскираният е...
Опит за въоръжен грабеж на денонощен магазин в областния град е бил осуетен от куражлия продавачка, съобщиха от полицията. Екшънът се е разиграл в маг...