Психолог: Избирателите вече не са наивни
COVID-19 даде шанс на много хора да се обърнат към себе си, обяви Мадлен Алгафари
Следете всички новини, анализи и коментари за Мадлен Алгафари. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
COVID-19 даде шанс на много хора да се обърнат към себе си, обяви Мадлен Алгафари
Децата се учат повече от показаното, отколкото от казаното
В препълнената зала на „Интерхотел Сандански" Мадлен Алгафари представи пред своите читатели най-новата си книга „Чувствам, следователно съм". Авторка...
Благоевград. По инициатива на Общински младежки дом - Благоевград известната психотерапевтка и писателка Мадлен Алгафари ще посети областния център на...
София. Защо брадатата певица на токчета Кончита Вурст ни шокира? Какво се крие зад триумфа й на "Евровизия" - талантът, скандалът, който продава или п...