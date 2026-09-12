Нидал Алгафари се изповяда, трогна с признание за жена си
Нидал разкри кое е първото лошо впечатление, което половинката му му е направила
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Нидал разкри кое е първото лошо впечатление, което половинката му му е направила
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