"Мадам Бътерфлай" открива "Опера в парка"
Шефът на операта, академик Пламен Карталов, представи днес програмата на "Опера в парка"
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Шефът на операта, академик Пламен Карталов, представи днес програмата на "Опера в парка"
Велико Търново. С операта "Мадам Бътерфлай" под купола на небосклона в събота ще бъде открит летният фестивал "Сцена на вековете" на историческият хъл...
Стара Загора. Чаровницата Карина, на 3,5 години, е най-малката актриса, която ще деюбитира на сцената на Старозагорската опера в цялата и история. В...