$631 850 за най-скъпото уиски
В студените зимни дни човек може да разпусне с чаша уиски в ръка. А за заможните ценители се предлагат уникални питиета. В класацията на най-скъпите у...
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В студените зимни дни човек може да разпусне с чаша уиски в ръка. А за заможните ценители се предлагат уникални питиета. В класацията на най-скъпите у...