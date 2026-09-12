Голата истина! Тръгва ли Windows по следите на Mac
Какво се случва с процесорите
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Какво се случва с процесорите
Не е посочено засега кой модел от линията на компютрите и лаптопите ще бъде пуснат
Новият iPad Air 2 е само 6 мм и разпознава пръстови отпечатъци Технологичният гигант "Епъл" представи в четвъртък вечер най-новия си таблет - iPad Ai...