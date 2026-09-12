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Арест за ученик с амфетамин

Арест за ученик с амфетамин

Ученик се озова зад решетките заради притежание на дрога. 18-годишният В.Б. от гоцеделчевското село Лъжница пътувал в кола със свой приятел. Към 23,3...

22 март | 11:23
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