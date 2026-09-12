Смъртни заплахи към директор на детска градина
Мъжът е задържан, децата в шок
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Мъжът е задържан, децата в шок
Ученик се озова зад решетките заради притежание на дрога. 18-годишният В.Б. от гоцеделчевското село Лъжница пътувал в кола със свой приятел. Към 23,3...
Политиците да вземат пример от нас, тогава държавата ще цъфти, твърди кметът Заафер Койнаров В гоцеделчевското село Лъжница лъжата не е на мода. Тук...
Ще си търся правата докрай. В момента обжалвам наложената ми административна глоба от 2000 лв. от Окръжен съд – Пазарджик в апелативен съд. Ще стигна...
Името на селото ни много отива на парламента, твърдят местните чешити
Благоевград. 39-годишният И. Х. от гоцеделчевското село Лъжница подал жалба в полицията в Сандански, че 41-годишният Ц. К. от село Плоски го заплашил,...
Канят управляващи за "почетни селяни", искат по-добър живот