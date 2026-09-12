Местан: България има нужда от победата на ДПС
Кърджали. България има нужда от победата на ДПС, защото ние сме гарант за намирането на ново стабилно демократично управление на страната. Това каза н...
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Кърджали. България има нужда от победата на ДПС, защото ние сме гарант за намирането на ново стабилно демократично управление на страната. Това каза н...
София. Лидерът на ДПС Лютви Местан определи като опит за подмяна на темата изявлението на бившия премиер Бойко Борисов, който днес беше на посещение в...
Корман Исмаилов покани Лютви Местан на публичен дебат. Лидерът на Коалиция "Център - Свобода и достойнство" иска да премери сили с водача на ДПС върху...
Кърджали. Предстоящите парламентарни избори ще бъдат не просто поредните избори, а те ще бъдат исторически важни за страната, защото се провеждат в ус...
София. Двама общинари от ДПС в Пловдив са били привикани в полицията, обяви лидерът на партията Лютви Местан. Те са били накарани да подпишат протокол...