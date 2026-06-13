Тийнейджър загина при пътен инцидент край Мездра
Тийнейджър е загинал при тежка катастрофа край Мездра. Инцидентът е станал близо до село Люти дол, около 17, 30 вчера. Младото момче се прибирало от...
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Тийнейджър е загинал при тежка катастрофа край Мездра. Инцидентът е станал близо до село Люти дол, около 17, 30 вчера. Младото момче се прибирало от...