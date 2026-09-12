Млади учени извличат скъп метал от люцерна
Български млади учени разработиха екологично чист метод за добиване на един от десетте най-скъпи метали в света - рений, от люцерна. Това стана ясно п...
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Български млади учени разработиха екологично чист метод за добиване на един от десетте най-скъпи метали в света - рений, от люцерна. Това стана ясно п...
Пловдив. Вече са утвърдени протоколите за износ на царевица и люцерна към Китай. Това съобщи зам.-министърът на земеделието Явор Гечев пред журналисти...
Благоевград. Огнен ад вилня във вторник вечерта в местността Чинчовец край санданското село Плоски. Около 20:45 часа е получен сигнал за пожарът, койт...
2.хил. дка край Свещарската гробница се ползват за земеделие без санкция от държавата
Пекин. Китайската страна проявява интерес към селскостопанската ни продукция, обяви министърът на земеделието и храните Димитър Греков. Той уточни, ч...