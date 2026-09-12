Десетки изпратиха ген. Любен Гоцев в последния път
Той почина на 7 октомври на достолепните 90 години в софийския си дом
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Той почина на 7 октомври на достолепните 90 години в софийския си дом
Тъжната новина беше потвърдена и от Виктор Вълков
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При нас няма членство, не само Маджо, а всеки може да дойде, казва Виктор Вълков