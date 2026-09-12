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Любчо ще получи 100 лв. детски

Любчо ще получи 100 лв. детски

София. Сирачето с церебрална парализа Любчо, което е отглеждано от баба си, ще получава по 100 лв. детски добавки месечно през т.г. Това увериха от Аг...

13 февруари | 20:17
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