Дълго чакани полети тръгват от Летище София
От столичното летище се лети до близо 100 дестинации с 27 авиокомпании
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От столичното летище се лети до близо 100 дестинации с 27 авиокомпании
От 15 април (сряда) се преустановява изпълнението на тролейбусна линия №1
Временното разписание е в сила до 29 март
Лятното разписание предвижда с около 20 процента да се намали транспортът заради намаляването броя на пътниците заради отпуските
Софийското летище ще работи с лятно разписание, което влиза в сила от неделя. То предлага полети по 50 директни линии до различни градове в Европа и Б...