Стартира 22-рото издание на Лятната стажантска програма на Vivacom
54 стажанти навлизат в света на телекомуникациите
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54 стажанти навлизат в света на телекомуникациите
Заниманията са различни в 28-те области на страната
Над 150 деца от Разград ще се включат в иницативата „Еколято 2016", която се организира за двадесет и първи път в лудогорския град. Лятната програма...
Смолян. Планетариумът в сърцето на Родопите посреща с нова програма за лятото. Най-новото в нея е предназначено за най-малките и се казва „Лунното мом...