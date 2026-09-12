Читалня под небето събира децата в Разград
Лятна читалня под небето събира децата в Разград през ваканцията. Шестото поред издание на инициативата стартира в четвъртък в градинката пред регион...
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Лятна читалня под небето събира децата в Разград през ваканцията. Шестото поред издание на инициативата стартира в четвъртък в градинката пред регион...
Лятната читалня на открито ще радва деца и възрастни в Кърджали през юли и август. Инициативата е на Регионална библиотека „Никола Вапцаров" с подкреп...
Бургас. Лятна читалня се открива в Бургас в 11.00 часа, съобщиха от пресцентъра на общината. Тя се намира в началото на улица „Алеко Богориди" (между...