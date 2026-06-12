Пирамида като пред Лувъра отваря врати в Каварна
Умалено копие на пирамидата пред Лувъра отново ще отвори врати в Каварна. Тя е била построена от първите чуждестранни инвеститори след 1989 г., съобщи...
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Умалено копие на пирамидата пред Лувъра отново ще отвори врати в Каварна. Тя е била построена от първите чуждестранни инвеститори след 1989 г., съобщи...