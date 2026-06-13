$18,9 млн., за да живеете в Bentley
Bentley Bay е луксозен комплекс с апартаменти в Маями, Флорида. Елитната сграда предлага скъпи и много изискани апартаменти, пише profit.bg. Пентхаусъ...
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Bentley Bay е луксозен комплекс с апартаменти в Маями, Флорида. Елитната сграда предлага скъпи и много изискани апартаменти, пише profit.bg. Пентхаусъ...