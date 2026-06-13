Имение за $53 млн. с подземен басейн
Имотът Hacienda de la Paz се намира в градчето Ролинг Хилс на полуостров Палос Вердес, Калифорния и често е наричан "къща на мечтите". Той отново се п...
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Имотът Hacienda de la Paz се намира в градчето Ролинг Хилс на полуостров Палос Вердес, Калифорния и често е наричан "къща на мечтите". Той отново се п...
Само преди дни в София е продадена къща за 2,6 млн. евро, съобщиха от агенция за недвижимости. Имотът се намира на ул. "Шейново" в столицата и е 842 к...